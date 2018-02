Turner adquire canal Esporte Interativo

Rafael Cortez, ex-repórter do CQC, vai voltar ao programa como um dos apresentadores da bancada com o novato Dan Stulbach e o veterano Marco Luque. Ainda há vagas de repórter abertas no programa, cuja nova temporada estreia em março.

Rafinha Bastos, antes cotado para voltar à bancada do CQC, permanecerá no Agora É Tarde, que tem sido bem avaliado pela direção da Band.

Com Tatá Werneck, Maurício Meirelles e Murilo Couto entre os integrantes, a banda Renatinho está em estúdio para gravar o primeiro CD, previsto para fevereiro.

As webséries que a turma do Tá no Ar produziu estão nos extras do DVD do programa, lançado esta semana. A segunda temporada estreia na TV no mês que vem.

Rebatizada de Ilusão, a série Deception, produzida pelo Discovery, será exibida em quatro episódios no Domingo Espetacular, da Record, a partir do dia 1.º de fevereiro.

Na estreia, um especialista em hipnose mostrará técnicas mentais que fizeram parte de programas de espionagem pelo mundo.

Psi voltará à HBO. A segunda temporada da série tem previsão para estrear em novembro.

Autor de Betty, a Feia, novela recordista de adaptações, o colombiano Fernando Gaitán vem ao País para a feira de TV Rio Content Market. A trama teve 23 versões.

Coincidência. Matheus Silvestre, que vive um advogado espírita em Alto Astral, é formado em Direito e segue os valores da doutrina.

Os artistas anônimos de São Paulo vão ganhar notoriedade na Arte na Rua, série documental de quatro episódios que a Gazeta estreia na terça, às 23h30.

Não deixe o samba acabar