Turnê Trampa Sinfônica chega a São Paulo

A turnê, que já passou por Brasília, Recife, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, é uma homenagem ao seu idealizador, o grande maestro Silvio Barbato, morto no acidente com o voo 447 da Air France, em 2009. No setlist do show estão versões sinfônicas do repertório da banda Trampa criadas por Barbato. A apresentação de São Paulo conta com as participações especiais do guitarrista Dillo Daraujo e do maestro Joaquim França. A entrada é gratuita. O Trampa Sinfônica é uma realização da Vê Cultura, Governo Federal e Ministério da Cultura, com o patrocínio da Vale.

Rock sinfônico - Em 2007, o maestro Silvio Barbato, ex-regente da Orquestra Sinfônica de Brasília e da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, foi apresentado ao rock da banda Trampa, que estreava no cenário independente da cidade. Impressionado com o trabalho do grupo, o maestro teve a ideia de desenvolver um projeto que juntasse as pontas entre o rock e o erudito.

Maestro versátil, Barbato, que já tinha orquestrado canções da Legião Urbana, criou arranjos sinfônicos para as músicas da banda. Assim, o projeto Trampa Sinfônica foi lançado em 2008 e foi o primeiro no País a reunir uma banda de rock e uma orquestra num mesmo palco.

O grupo se preparava para lançar um DVD em 2009, gravado no Teatro Nacional, em Brasília, mas devido à morte do maestro no acidente do vôo da Air France, os planos foram adiados. A nova turnê, que agora passa por São Paulo, celebra o lançamento do DVD e presta uma homenagem ao seu idealizador.

Em cada cidade que passa, o Trampa Sinfônica conta com a participação de uma importante orquestra local, sempre sob a regência do maestro convidado Joaquim França. Em São Paulo, participa a Orquestra Filarmônica do Brasil.

A Trampa é formada por André Noblat (vocal), Gustavo Costa (bateria), Pedro Cardoso (baixo), Rafael Maranhão (guitarra) e Ricardo Marinho (guitarra). A Trampa busca um som que vai da distorção pesada a melodias elaboradas.

Após diversas apresentações em bares e casas noturnas de Brasília, a Trampa foi convidada, em 2008, a abrir o show do grupo internacional Riders on The Storm, com Ray Manzarek e Robby Krieger, membros fundadores do The Doors. No mesmo ano, a banda tocou no aniversário de 48 anos da cidade.

O grupo abriu ainda diversos shows pelo Brasil, como o da banda Luxúria, no Novo Pina, em Recife e do Skank, em Belo Horizonte. Foi atração da Noise 3D em Fortaleza, tocou no Manifesto Rock Bar, na Funhouse e no Hangar 110, em São Paulo, e no Festival de Inverno de Garanhuns (PE). Trampa foi também uma das duas bandas vencedoras da etapa Brasília do concurso Gas Sound, classificando-se entre as cinco vencedoras na etapa nacional.

A Orquestra Filarmônica do Brasil é uma das mais novas orquestras criadas em território nacional, carinhosamente apelidada de FIBRA pelos seus fundadores e músicos. Ela tem como meta integrar o Brasil por meio da música. A integração existe já no cerne da orquestra que tem o seu quadro artístico formado por músicos de sólida reputação no mercado musical, atuantes nas principais orquestras do Rio de Janeiro e de São Paulo. Fundada pelo conceituado maestro Laércio Sinhorelli Diniz, que também é seu regente titular e diretor artístico, a FIBRA estreou no dia 26 de abril de 2010 com enorme sucesso na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro, com a série de concertos CAPEMISA.

Trampa Sinfônica em São Paulo

Onde: Galeria Olido (Sala Olido) - Av. São João, 473, Centro.

Quando: 13 de setembro (terça-feira), às 19h.

Informações: www.trampasinfonica.com.br

Grátis (ingressos serão distribuídos uma hora antes do show)

Censura Livre