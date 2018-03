Turnê pelo País e canções isoladas

Antes de criar as aquarelas e desenhos que ilustram o livro Melchior, O Mais Melhor, com texto de Vik Muniz, Adriana ilustrou, em 2003, a canção O Poeta Aprendiz, de Vinicius de Moraes e Toquinho. A obra foi publicada pela Companhia das Letrinhas e vinha acompanhada de CD com a versão da música pela cantora.

Mais ainda, a cantora participou, em 2006, de mostra em Coruña que tratava da relação entre palavra e artes plásticas. "Mandei quatro colagens", conta ela, completando que a coletiva tinha obras também de Arnaldo Antunes e do catalão Joan Brossa.

Atualmente, ela está "totalmente envolvida" com os shows da turnê O Micróbio do Samba, seu mais recente trabalho em música. As próximas apresentações ocorrerão entre os dias 14 e 16 de outubro no Espaço Tom Jobim, no Rio. Já em São Paulo, shows serão realizados entre os dias 1º e 3 de dezembro no Sesc Vila Mariana. "Estou agora apenas compondo canções isoladas, porque é sempre melhor ter algumas em mãos", diz Adriana Calcanhotto. / C.M.