TURNÊ DE MADONNA LIDERA RANKING Madonna teve a turnê mais rentável de 2012 e, em 88 shows, arrecadou US$ 296 milhões (cerca de R$ 592 milhões), segundo a Pollstar, publicação especializada em música. Em segundo lugar da lista de artistas que mais faturaram para subir ao palco está Bruce Springsteen, seguido de Roger Waters, ex-integrante do Pink Floyd. A pop star Lady Gaga ficou na quinta posição. O Cirque du Soleil aparece oito vezes na lista dos 50 maiores faturamentos, cujo melhor desempenho foi com a presentação Michael Jackson: The Immortal, em sexto lugar. Com apenas cinco shows, os Rolling Stones ficaram na 33.ª posição. / REUTERS