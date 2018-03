Turnê comemorativa de Roberto Carlos vai até 2010

A turnê do Rei percorrerá também as principais cidades do nordeste, mas as grandes apresentações acontecerão nos dias 11 de julho, no Maracanã, no Rio de Janeiro, para um público estimado de 60 mil pessoas, e nos dias 21 e 22, e 28 e 29 de agosto, no Ginásio do Ibirapuera. Em 2010, também no dia do aniversário do músico, ele vai se apresentar em Nova York, dando início à fase internacional da turnê. Os locais dos shows no exterior ainda não foram divulgados.

Roberto Carlos e sua turnê movimentarão cerca três carretas, transportando mais 70 toneladas de equipamentos de som, luz, palco e camarim, por mais de 42 mil quilômetros. Somente durante a turnê brasileira, o Rei vai cantar cerca de 35 horas e distribuirá um total de 3.456 botões de rosas vermelhas (12 dúzias por show) e 864 de rosas brancas (três dúzias por noite).

Outros eventos - Além das apresentações do Rei, o projeto promoverá também, no dia 26 de maio, no Teatro Municipal de São Paulo, o espetáculo Elas Cantam Roberto Carlos, com a participação de 14 vozes femininas. No dia 11 de agosto, no Ginásio do Ibirapuera, acontecerá o show Roberto Carlos Rock Symphony e, em março de 2010, no estádio do Pacaembu, o show Emoções Sertanejas. Os nomes dos músicos que participarão desses três eventos, no entanto, ainda não foram divulgados.

No início de 2010, a Oca, no Parque do Ibirapuera, receberá a Expo RC 50 Anos, com curadoria de Marcello Dantas, que também foi o responsável, no ano passado, pela Bossa na Oca. A exposição será interativa e terá 180 minutos de imagens. A pesquisa dessas imagens já está sendo feita em um material bruto de cinco mil horas de filmes, especiais de TV, programas jornalísticos e clipes. As informações são do Jornal da Tarde.