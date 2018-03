Turnê celebra 20 anos de carreira do Smashing Pumpkins A banda Smashing Pumpkins vai fazer shows nos próximos meses para comemorar o seu 20º aniversário. A banda liderada por Billy Corgan anunciou em seu site que a turnê passará por pequenas cidades americanas, em agosto, levando ''músicas e arranjos únicos''. Até agora, a única data confirmada é o dia 9 de agosto, em Hammond, Indiana. Em novembro, o aniversário será comemorado em casas maiores de Nova York, Chicago, Los Angeles e de outras cidades dos Estados Unidos. As informações são do Jornal da Tarde.