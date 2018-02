Turma do Peixonauta lança cientista

Em produção há alguns anos, o Show da Luna finalmente ganha seu lugar ao sol na TV, com estreia marcada para 13 de outubro, na esteira do Dia das Crianças, pelo Discovery Kids. A produção é da TV PinGuim, a mesma do Peixonauta, animação vista no mesmo canal e responsável por abrir caminho para o gênero na TV paga do Brasil. A garotinha Luna é figura interessadíssima em ciências e investiga questões que dizem respeito ao anseio de crianças em idade pré-escolar. Para ela, o planeta Terra é um laboratório gigante e o quintal de casa, palco de suas experiências. São 26 episódios de 15 minutos cada, com trilha sonora de André Abujamra.

será o embaixador da Corrida Cartoon 2014, o que o levará a contracenar com Ben 10 e outros heróis do canal, no próximo domingo, no Jockey Club de São Paulo. O apresentador correrá com Clara e Maria, as duas filhas mais velhas.

Bola dentro. No ar há menos de um ano, pelas operadoras Claro e Oi, o canal Esporte Interativo Nordeste foi o 2.º mais citado do gênero entre os vistos em Salvador, Recife e Fortaleza, por homens acima de 20 anos.

Bola dentro 2. Os frutos do Esporte Interativo Nordeste foram mensurados em pesquisa encomendada ao Ibope Pesquisa de Mídia, que ouviu lá 3.738 indivíduos de todas as faixas sociais. O canal transmite todos os jogos da Copa do Nordeste, além de sete estaduais da região e competições locais de outras modalidades, como MMA.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bola dentro 3. Ainda segundo a pesquisa no Nordeste, 59% dos entrevistados dizem que os canais esportivos são os que mais influenciam a assinatura de um pacote de TV paga. Em 2.º lugar, estão os filmes e, em 3.º, os jornalísticos.

Lorraine (Dani Barros) vai roubar e engolir um anel de esmeraldas de Maria Martha (Lilia Cabral) em Império. O episódio se dará durante o grande lançamento da nova coleção da grife de joias da novela das 9, em expediente que consumirá quatro dias de gravação, 150 figurantes por dia e 12 modelos. No ar, a partir desta sexta.

Dorothy Benson, a dama vivida por Luiz Miranda na novela Geração Brasil, ganha websérie com dicas de comportamento e etiqueta pelo GShow, site de entretenimento da Globo, a partir de hoje.

Já Chris Flores, da Record, dispensa o fino humor de Dorothy Benson para dar dicas a mulheres que não têm tempo a perder, em seu novo canal no YouTube.

Performática. Li Martins capricha na barba que compõe sua personagem no programa Esse Artista Sou Eu, hoje, às 23h, pelo SBT. Ela canta Rise Like a Phoenix, como Conchita Wurst, a drag queen austríaca que causou polêmica ao vencer o Festival Eurovision 2014.