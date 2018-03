Turma da Mônica espera Papai Noel para honrar as metas de Ano Novo

Quem nunca virou o réveillon fazendo promessas para o ano seguinte, em especial no que diz respeito à organização das finanças? No propósito de ajudar o espectador a honrar as metas de ano novo, a Globo News prepara uma série de cinco episódios, que estreia dia 7, durante o Jornal Globo News - edição das 10 h. Especialistas darão dicas de como sair das dívidas, aprender a se planejar melhor, poupar dinheiro, pensar na aposentadoria e até mesmo de como abrir o próprio negócio ou ocupar posto de chefia.

A TV Cultura leva ao ar hoje, às 16 h, um especial de Natal com participação de 220 alunos do Guri, programa de formação musical e inclusão sociocultural do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria da Cultura. Crianças e adolescentes dos grupos Infanto-Juvenis do Guri - Orquestra de cordas; Coral Infanto-Juvenil; Coral Infantil; Camerata de Violões e Banda Sinfônica Juvenil - apresentam obras sobre o tema, leituras de poemas e contam experiências. O maestro convidado é Samuel Kerr.

Para a Consultora de Música e Dança da TV Cultura, Claudia Toni, o programa é uma oportunidade de levar ao telespectador um projeto de ensino musical de qualidade promovido pelo poder público. "A TV Cultura queria ter um programa feito de crianças para crianças, e para nós é uma oportunidade de ampliar ainda mais a visibilidade do Guri", completa a gestora artístico-pedagógica do Guri, Giuliana Frozoni.

Enquanto o GNT reforma cenário e elenco do Saia Justa para 2013, o canal aproveita a temporada de férias para produzir uma versão especial do título. No lugar do time feminino, só homens. A versão, batizada como Saia Justa de Verão, reúne Dan Stulbach, Léo Jaime, Xico Sá e Eduardo Moscovis. Serão cinco episódios, sempre às quartas, às 21h30, Na estreia, dia 2, os homens discutem as saias justas típicas do verão, como as chuvas torrenciais, o calor intenso, as estradas cheias e as praias lotadas.