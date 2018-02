Tupy Or Not Tupy na Era da Internet

Organizado pelo professor de Literatura João Cezar de Castro Rocha, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o livro Antropofagia Hoje? - Oswald de Andrade em Cena será lançado no dia 10, na 9.ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), após o debate "Pensamento Canibal", entre o organizador da obra e o crítico e poeta Eduard Sterzi, mediado pelo programador do evento, Manuel da Costa Pinto. Trata-se de segunda versão - ampliada e com novos colaboradores - de um número especial da revista Nuevo Texto Crítico, da Universidade de Stanford, EUA, publicado em 1999 por Castro Rocha e o editor Jorge Ruffinelli para celebrar os 70 anos do Manifesto Antropófago (1928) de Oswald de Andrade, o homenageado da Flip deste ano. O Sabático teve acesso, em primeira mão, à nova versão, publicada pela Editora É Realizações, que tem como objetivo, segundo o organizador, "estimular debates e reflexões acerca da antropofagia oswaldiana".

Nos EUA, um dos primeiros a refletir sobre o "canibalismo" do modernista foi o professor Hans Ulrich Gumbrecht - que não suporta manifestos, embora seja fascinado "por cultos intelectuais que a antropofagia e coisas semelhantes produziram entre escritores e artistas ocidentais no século passado". Aqueles que escreveram os inúmeros manifestos dos anos 1920 e 1930 (como Francis Picabia, autor do Manifesto Canibal Dadá, de 1920), segundo ele, foram guiados por um desejo ontológico indomável. Oswald não foi diferente. Para Gumbrecht, parece "grosseira" a "intenção carnavalesca" de o escritor brasileiro ser um canibal. Oswald não era tupi, lembra, mas um escritor "cheio de bons sentimentos portugueses" e "leitor da obra de Alencar".

O desejo de se apropriar do valor do inimigo, no lugar de eliminá-lo, foi, antes de Oswald de Andrade, tratado na literatura brasileira por José de Alencar, lembra o organizador da coletânea de ensaios e textos ficcionais de Antropofagia Hoje?. "Além de denunciar a visão preconceituosa dos cronistas, Alencar descreveu com perfeição etnográfica o sentimento do ritual antropofágico, antecipando diversos elementos do Manifesto Antropófago, inclusive a fecundidade do gesto de apropriação cultural definidor da antropofagia oswaldiana."

Metáfora. Para além de uma metáfora destituída de apetite real, o canibalismo de Oswald foi, no entanto, mais que pilhéria, lembra o professor. O autor de O Rei da Vela teria planejado um congresso de antropofagia que seria realizado em outubro de 1928, em Vitória. O encontro nunca aconteceu, mas o movimento antropofágico consagrou obras-primas - como o livro Macunaíma, de Mário de Andrade (que recusou a filiação antropofágica do romance), e a tela Abaporu, de Tarsila do Amaral, ambos do mesmo ano do Manifesto, 1928.

Reunindo 41 ensaístas -de Eduardo Subirats a Sergio Paulo Rouanet - e 13 escritores - de Ana Miranda a Gabriel García Márquez -, Antropofagia Hoje? revela que o canibalismo oswaldiano há muito cruzou a fronteira brasileira, chegando ao mundo globalizado com o mesmo desejo de devorar a cultura alheia. "Damos hoje uma importância ao Manifesto que ninguém reconhecia em 1928, justamente porque, na era do multiculturalismo e da internet, é preciso desnacionalizar e desoswaldianizar o mesmo."

Isso não significa desqualificar o Manifesto Antropófago, mas justamente o contrário. A intenção desses ensaios é a de "recuperar sua potência", mostrando que, na era Google, em que o canibalismo cultural é o ritual da vez, "o importante não é desaparecer com o outro, eliminar simplesmente o adversário como faz Hanibal, o Canibal, que só come quem ele despreza". Já é tempo, segundo Castro Rocha, de se escrever a história do canibalismo literário, lembrando do "Je est un autre" de Rimbaud, "um eu que assimila o outro e, ao mesmo tempo, transforma-se nesse processo de assimilação". O professor vai adiante e cita o caso do argentino Jorge Luis Borges e textos seus como Pierre Menard, Autor del Quijote, conto de Ficções (1944), em que o narrador não se contenta em compor um Quixote. Ele quer escrever "o" Quixote.

Símios. O professor e crítico Jorge Schwartz, da Universidade de São Paulo, em seu texto De Símios e Antropófagos, fala de Borges e de outros autores (Leopoldo Lugones, Franz Kafka) que se ocuparam do simiesco e dos "processos regressivos de macaquização", de imitação do comportamento humano que, no caso de Kafka (Informe para uma Academia), faz o macaco colonizar o homem. O selvagem de Oswald, segundo Schwartz, seria uma espécie de "Calibã revolucionário", ao dizer que só lhe interessa o que não é seu. Tupy or not tupy, o lema do Manifesto Antropófago, escreve Schwartz, "é em si um ato de canibalização que representa a dúvida shakespeariana no plano de um sujeito antropófago, que é agora dono se sua própria história".

Presente em três momentos da cultura brasileira - no romantismo, no modernismo e no tropicalismo -, a antropofagia, segundo Castro Rocha, não teve uma releitura comparável à rapsódia literária de Mário de Andrade (Macunaíma) ou às montagens revolucionárias do Teatro Oficina (O Rei da Vela nos anos 1960 e O Homem e o Cavalo na década de 1980), mas, em contrapartida, só se fala a linguagem canibal na Wall Street de hoje. "Lá é comum o uso de termos como eliminar, desaparecer com o outro, tema para um ensaio à luz da teoria cultural de Oswald de Andrade, que começa a ser discutida nos EUA, onde o Manifesto Antropófago já foi traduzido."

No curioso texto do colombiano García Márquez, Possibilidades da Antropofagia, publicado em 1950 e reproduzido no livro, o Nobel dizia que o futuro da antropofagia já estava assegurado. Os homens deveriam estar preparados para ele depois do que viram. Castro Rocha observa, a respeito, que a imagem do canibalismo volta sempre em tempos de crise, lembrando que, desde a 1.ª Guerra Mundial, ela se fortaleceu graças às consequências do conflito, que deixou mutilados vagando por uma Europa de canibalizados pela tecnologia. Ele cita o estudioso alemão Karl Vogt, que, já em 1871, provocou escândalo num congresso de antropologia ao dizer que as sociedades que se desenvolveram com mais rapidez foram as que praticaram a antropofagia ritual, aquela descrita por Montaigne - a do canibal que devora o inimigo para se fortalecer, como se fosse uma comunhão. Montaigne pode não ter sido o primeiro etnógrafo relativista, como ironiza o professor Raúl Antelo no livro, mas Oswald de Andrade certamente não será o derradeiro. O professor americano Jeffrey T. Schnapp fica com a última palavra: Oswald fala de nativo, mas pensa como cosmopolita. Sua mordida antropofágica, diz, "é do hemisfério norte".