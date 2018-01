TULIPA CANTA DE GRAÇA NO VILLA A cantora Tulipa Ruiz será o nome da série com entrada gratuita Cultura Livre SP, amanhã, às 15 h, no anfiteatro do Parque Villa-Lobos. A segunda edição do projeto promove shows, espetáculos de teatro, circo, dança e oficinas em seis espaços públicos da capital até abril. O repertório de Tulipa reúne sucessos de seu primeiro disco, Efêmera (de 2010), e músicas de Tudo Tanto, seu segundo CD. Entre elas estão É, OK, Quando Eu Chegar e Efêmera. Além do Villa-Lobos, o Cultura Livre SP tem shows programados para o outros parques da cidade. O Parque Villa-Lobos fica na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2.001, Pinheiros.