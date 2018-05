Tufi Duek faz verão inspirado em índios

As tramas de cestaria foram transportadas para os tecidos, criando vestidos, saias e tops endurecidos. Na cartela de cores, destaque para o laranja, preto e limone (limão). Outro elemento bastante aproveitado foram as miçangas, que apareceram em formato médio em preto e creme, criando estampas e desenhos assimétricos.

Nos braços e nas pernas, as modelos ganharam adornos feitos com de paetês foscos, uma clara referência à printura corporal usada pelos índios. Para os pés, a aposta foi uma sandália de salto altíssimo, que se transforma numa espécie de bota polaina. O calçado ganhou estampas, com destaque para a pele de cobra.

Decotes, principalmente nas costas, e fendas marcaram os vestidos, que seguiram um comprimento mais curto. As mangas quase não apareceram, deixando os braços quase sempre desnudos. As poucas calças vieram ajustadas ao corpo, mas com uma boca mais ampla.