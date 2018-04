O mundo em que se desenvolve nossa existência não é mais do que um infinitesimal fragmento do Sistema Solar, o qual, com incontáveis outros sistemas e galáxias, compõe o Universo. Na perspectiva espiritual tudo é o corpo de uma Vida colossal e inteligente que compenetra o infinito e o infinitesimal. Há uma constante interação entre as partes que compõem o Universo, da mesma forma que haveria interação entre os diversos órgãos que compõem nosso corpo físico. Pesquisar aquilo que unifica a aparente diversidade do infinito e infinitesimal Universo é também tentar compreender a Vida que vê a si mesma através de nossos olhos. O conhecedor, o objeto do conhecimento e o ato de conhecer, tudo uma coisa só.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Alegria é tudo na vida! Enquanto sua alma for capaz de rir, dançar alegremente e circular por aí com leveza, tenha certeza de que continuará progredindo e andando pelo melhor caminho possível. Alegria é tudo!

TOURO 21-4 a 20-5

Tenha a boa vontade de aceitar as situações e dinâmicas que por enquanto continuam incompreensíveis. Deixar de aceitá-las seria deixar de aproveitar as oportunidades que vêm com elas. O desconhecido é aventura.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Seja capaz de comunicar-se sem fazer uso de jargões ou expressões que fazem sentido apenas a quem as diz, mas que nada comunicam. O uso de palavras corretas é uma grande ajuda para as pessoas se entenderem melhor.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Tudo depende dos propósitos que sua alma acalenta no íntimo, pois ainda que esses não sejam claros nem a você nem às pessoas com que se relaciona, ainda assim guiarão seus passos e você chegará aonde esses apontarem.

LEÃO 22-7 a 22-8

Aceite sua alma com todas as peculiaridades que lhe sejam inerentes, mas não espere que as pessoas próximas façam o mesmo, pois perante elas será necessário, o tempo inteiro, justificar os seus atos e atitudes.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Falhas acontecem com uma frequência infinitamente maior daquela que nossa humanidade gostaria de aceitar. Porém, se as falhas não são aceitas e consideradas normais, como nossa humanidade poderia aperfeiçoar-se?

LIBRA 23-9 a 22-10

Atitudes defensivas são naturais, mas sempre calcadas num tipo de temor que fica em segredo, nas entrelinhas dessas atitudes. Pessoas mais espertas saberão tirar proveito desse temor oculto. Saiba ir além do temor.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

A vida não acontece em pequenas doses, mas aos borbotões, por isso essa sensação que fica como pano de fundo mediante a qual tudo parece bagunçado, sem eira nem beira. Acostume-se com isso, assim é a vida.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Inúmeras agressões são absolutamente gratuitas, provocadas por pessoas ressentidas que circulam por aí contaminando todo o ambiente com o enfado que elas não conseguem controlar. Essas almas precisam ser perdoadas.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Confie na vida e nos mistérios que lhe são inerentes, faça isso e verá quanta alegria brota do coração. Viver é uma experiência vigorosa e cheia de surpresas, nem sempre agradáveis, mas todas promotoras de evolução.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

A insegurança é um sentimento inevitável. Considere que as experiências de ser e viver são misteriosas demais para nossa humanidade navegar a maior parte do tempo nas certezas que adoraria possuir, mas que não tem.

PEIXES 20-2 a 20-3

Perder o controle é uma situação para lá de constrangedora, mas não deveria ser assim. Afinal, como nossa humanidade pretenderia controlar a Vida, sendo esta uma dimensão misteriosa e desconhecida na sua maior parte?