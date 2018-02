Tudo sobre a malvada Bette Davis

16 H NA GLOBO

(Shrek 2). EUA, 2004. Direção de Andrew Adamson e Kelly Asbury.

No segundo filme da série, Fiona virou ogra e vive feliz com Shrek no pântano, mas um convite dos pais dela leva o casal de volta ao reino. A série da DreamWorks virou um marco da animação baseada em contos de fadas, justamente por subverter dogmas desses relatos tradicionais. Reprise, colorido, 93 min.

Duelo de Titãs

16 H NA REDE BRASIL

(Remember The Titans). EUA, 2000. Direção de Boaz Yakin, com Denzel Washington, Will Patton, Wood Harris.

Há um western clássico de John Sturges com Kirk Douglas e Anthony Quinn - Last Train from Gun Hill, de 1959 -, que recebeu o mesmo título no Brasil. Denzel Washington é contratado para treinar time de uma universidade tradicional. Mais que os temas da competição e do esporte, a história embute a questão do racismo - a luta de Denzel para se impor perante os atletas e a direção, principalmente porque o treinador (branco) que ele substitui era um cara muito respeitado. Como motivar o grupo? Como quebrar barreiras raciais? A história é real (devidamente ficcionalizada), o diretor Yakin manipula as emoções, tudo isso é verdade, mas o carisma de Denzel reluz em cada cena. Reprise, colorido, 103 min.

A Vida É Bela

20 H NA REDE BRASIL

(La Vita e Bella). Itália, 1998. Direção

e interpretação de Roberto Benigni, com Nicoletta Braschi.

Roberto Benigni foi premiado em Cannes e ganhou o Oscar de filme estrangeiro, mas sua comédia (dramática) sobre o Holocausto dividiu a crítica. Ele próprio faz judeu que tece uma história fantástica para tentar minorar o sofrimento do filho no campo de extermínio nazista, durante a 2ª Guerra. O menino chama-se Josué, como o garoto de Central do Brasil, de Walter Salles, que também concorreu ao Oscar no mesmo ano (e perdeu para o cartaz da Rede Brasil). Reprise, colorido, 116 min.

A Saga de um Herói 2

22H45 NO SBT

(The Legend II). China, 1993. Direção de Corey Yuen, com Jet Li, Josephine Siao, Adam Cheng, Michele Reis.

Segundo de uma saga sobre lutador de artes marciais que ganha ajuda da mãe, boa de kung fu, para derrotar a dinastia manchu que oprime seu povo, na China de 1800. Jet Li bate e arrebenta, mas Josephine Siao não lhe fica atrás. Reprise, colorido, 115 min.

Stardust: A História de Bette Davis

0 H NA CULTURA

(Stardust: The Bette Davis Story).

EUA, 2006. Direção de Peter Jones

e Mark A. Catalena.

Jane Fonda, Elle Burstyn, Gena Rowlands e James Woods são alguns dos atores que analisam o legado de Bette Davis, citando cenas específicas de grandes filmes que ela interpretou. Os diretores Jones e Catalena tiveram acesso aos arquivos da família e procuram revelar a mulher por trás da estrela. Bette ficou famosa como a grande malvada das telas, mas quem, realmente, foi ela? Você não precisa ser fã para se interessar, mas, se for, vai se ligar mais ainda. Reprise, colorido e preto e branco, 59 min.

Divã do Amor

0 H NA REDE BRASIL

(The Treatment). EUA, 2006. Direção de Oren Rudavsky, com Chris Eigeman, Stephanie March, Ian Holm,

Famke Janssen, Peter Vack

Nova-iorquino típico (estressado e solitário) depende de seu analista para tudo, mas, quando se envolve com viúva classuda - e ainda por cima rica -, descobre que não há terapia melhor que o amor. O tom é de comédia. Reprise, colorido, 86 min.

A Dama de Vermelho

3 H NA BAND

(The Woman in Red). EUA, 1984. Direção e interpretação de Gene Wilder, com Kelly LeBrock, Gilda Radner,

Charles Grodin, Joseph Bologna.

Remake da comédia francesa Un Éléphant Ça Trompe Enormément. Gene Wilder faz sujeito que leva vida insípida, mas, quando o vento do metrô levanta a saia e lhe deixa ver as calcinhas de Kelly LeBrock, ele pira. Na origem da comédia da Band está a célebre imagem de Marilyn Monroe em O Pecado Mora ao Lado, de Billy Wilder. Oscar de canção para I Just Called To Say Love You, de Stevie Wonder. Reprise, colorido, 84 min.

Lucky Luke

4H30 NA REDE BRASIL

(Lucky Luke). Itália, EUA, 1991. Direção e interpretação de Terence Hill, com Nancy Morgan.

Spaghetti western, em tom de comédia, dirigido e interpretado pelo astro da série Trinity. Terence Hill baseou-se no personagem dos quadrinhos, mostrando como Lucky Luke vira xerife e enfrenta quadrilha no Velho Oeste. O cavalo, Jolly Jumper, rouba a cena. Reprise, colorido, 83 min.

TV Paga

O Passageiro - Segredos de Adultos

22 H NO CANAL BRASIL

Brasil, 2006. Direção de Flávio R.

Tambellini, com Antônio Calloni,

Giulia Gam, Carolina Ferraz.

Adaptação do livro de Cesário Mello Franco sobre adolescente confrontado com a morte do pai - e as descobertas sobre sexo e violência na família. À 1h50, o canal brasileiro exibe outro filme do produtor e diretor Tambellini - Malu de Bicicleta, que também investiga o universo jovem. Reprise, colorido, 112 min (o primeiro) e 95 min (o segundo).