Tudo para crianças, público especial da Bienal do Livro Muitas atrações esperam as crianças, público especial de todas as bienais. Nesta 19.ª edição, elas vão aprender como se faz uma história em quadrinhos, desde o texto até a arte final, assistir à programação do Teatrinho Bienal e participar de mil e uma atividades nos vários estandes de editoras de livros infantis, como contadores de histórias em várias editoras, , oficinas de origamis, na Editora Moderna, diversão garantida com o Menino Maluquinho no estande da Melhoramentos, brincadeiras com Bob Esponja na Ediouro, e ainda maquiagem, sorteio, fotos, desenhos... Entre os inúmeros lançamentos para a garotada, destaque para o novo livro de Pedro Bandeira, Alice no País da Mentira (Ática), em que ele conta as aventuras de Alice, que após ficar arrasada com as mentiras que seu melhor amigo Lucas inventou sobre ela, decide ir em busca de explicações e brinca com as "verdades de verdade e mentiras de verdade". A dama das letras infantis, Tatiana Belinky laça Limeriques da Coroa Implicante (Paulinas), com as implicâncias de Tatiana com um sujeito baforando fumaça em sua cara, quando não tem xampu no banheiro porque as netas o usaram para lavar o cabelo das bonecas... Há ainda o novo livro da série do personagem Menino Maluquinho do Ziraldo, O Menino da Lua (Melhoramentos), em que ele vai parar no século 3 mil. E A Princesinha Boca-suja, de Cláudio Fragata, com ilustrações de Odilon Moraes, contando a história da princesinha Formosura que ele dedica a Hilda Hilst "a boca-suja mais refinada que conheci" e a Leila Diniz, "a boca-suja que deixou o Brasil mais leve e livre". Ou ainda, o leitor mirim pode optar por um texto da literatura universal, A pedra Encantada de Brisingamen (Salamandra), de Alan Garner, com tradução de Ruth Rocha ou A Árvore da vida, de Peter Sís (Ática), um belo livro que conta para as crianças a Teoria da Evolução de Charles Darwin. Um gibi gigante recorta a área onde as crianças poderão interagir com um teatrinho de fantoches, ouvir histórias contadas pelos próprios personagens e se divertir com brinquedos. Um deles reproduz o estúdio onde nascem as aventuras da Turma da Mônica. As atividades serão comandadas por monitores da Turma da Mônica de Mauricio de Souza. O espaço tem capacidade para receber, em média, 2.500 crianças por dia. Haverá também, como em outras edições o Teatrinho Bienal, um palco de 55 metros quadrados usados pelas editoras com programações infantis. Destaques do Teatrinho Bienal ****11/03 - Sábado 11h - Histórias populares e ´Papito o Cachorro Educado´, com a contadora de histórias Ana Moreno 13h - Improvisos com César Obeid, autor do livro ´Minhas Rimas de Cordel´ - Editora Moderna 14h - Livro Vivo - Editora JVC 16h - Música e Poesia Para Crianças: voz e violão, James Misse e piano, Sandro Soares - Pé da Letra Editora 17h - Teatro do Querubim e Sua Turma com Mari Romero - Editora Luz e Vida ****12/03 - Domingo 12h - Histórias populares e ´Papito o Cachorro Educado´, com a contadora de histórias Ana Moreno 13h - Teatro do Querubim e Sua Turma com Mari Romero - Editora Luz e Vida 14h - ´Arca de Noé´, história inspirada em ´A Bíblia em Quebra-Cabeças´, Com Tio Uli e Os Bonecos - Sociedade Bíblica do Brasil 16h - Oriental Magic Show - Editora JBC 17h - Teatro do Querubim e Sua Turma com Mari Moreno - Editora Luz e Vida ****13/03 - Segunda 12h - ´Coração Solitário´ de Paulo Ferraz - Contadora da História: Cristiani Leme. Autores & Cia 13h - ´Davi e Golias´ - História Inspirada EM ´a Bíblia em Quebra-Cabeças´, Com Tio Uli e Os Bonecos. Sociedade Bíblica do Brasil 14h - ´Coração Solitário´ de Paulo Ferraz - Contadora da História: Cristiani Leme. Autores & Cia 15h - Autora Palestrante: Drica Pinotti, Bate-Papo com Sua Empresária Mônica Xavier e os estudantes, sobre temas relacionados com publicações dos livros De Menina À Mulher e Cinco Coisas... Elsevier - Editora Campus 16h - Autora Palestrante: Drica Pinotti, Bate-Papo com Sua Empresária Mônica Xavier e os estudantes, sobre temas relacionados com publicações dos livros De Menina À Mulher e Cinco Coisas... Elsevier - Editora Campus 17h - Paulus Teatro de Bonecos - ´O Velho Lobo do Mar´ com Willian Sieverdt ****14/03 - Terça 12h - "Estrelinha Iluminada" de Paulo Ferraz. Contadora da História: Cristiani Leme. Autores & Cia 13h - ´Nascimento de Jesus´ - História Inspirada em ´A Bíblia em Quebra-Cabeças´, Com Tio Uli e Os Bonecos. Sociedade Bíblica do Brasil 14h - ´Estrelinha Iluminada´ de Paulo Ferraz Contadora da História: Cristiani Leme. Autores & Cia 15h - Teatro de Bonecos - Senado Federal 16h - ´Seis Razões Para Amar a Natureza´, de Silmara Casadei e Nílson Machado. Contador da História: Silmara Casadei. Escrituras Editora 17h - ´O Casamento da Chapeuzinho Vermelho e Mais 2 Histórias..... de Costa Senna. Editora Anita Garibaldi ****15/03 - Quarta 12h - Autores & Cia ´coração Solitário´ de Paulo Ferraz Contadora da História: Cristiani Leme (Coordenadora: Sandra Maria) 13h - Sociedade Bíblica do Brasil ´A Criação´ História Inspirada ´ a Bíblia em Quebra-Cabeças´, Com Tio Uli e Os Bonecos 14h - ´Coração Solitário´ de Paulo Ferraz Contadora da História: Cristiani Leme. Autores & Cia 15h - Oriental Magic Show. Editora JBC 16h - Autora Palestrante: Drica Pinotti, Bate-Papo com Sua Empresária Mônica Xavier e Os Estudantes, Sobre Temas Relacionados com Publicações dos Livros de Menina À Mulher e Cinco Coisas... Editora Campus 17h - Rima Rica, Rima Pobre (Coleção Escritinha) De Karin Sá Rego. Contador da História: Karin Sá Rego. Escrituras Editora **** 16/03 - Quinta 12h - ´Estrelinha Iluminada´ de Paulo Ferraz Contadora da História: Cristiani Leme (Coordenadora: Sandra Maria). Autores & Cia 13h - ´Sansão´ - História Inspirada ´ a Bíblia em Quebra-Cabeças´, Com Tio Uli e Os Bonecos. Sociedade Bíblica do Brasil 15h - Livro Vivo - Editora JBC 16h - Josias Wanzeller da Silva - Teatro de Bonecos 17h - Escrituras Editora - O Umbigo do Rei, de Marcio Thamos e Ricardo Girotto. Contador da História: Marcio Thamos e Ricardo Girotto ***17/03 - Sexta 12h - ´Coração Solitário´ de Paulo Ferraz - Contadora da História: Cristiani Leme. Autores & Cia (Coordenadora: Sandra Maria) 13h - Sociedade Bíblica do Brasil ´jonas´. História Inspirada ´ a Bíblia em Quebra-Cabeças´, Com Tio Uli e Os Bonecos 14h - ´Coração Solitário´ de Paulo Ferraz. Contadora da História: Cristiani Leme. (Coordenadora: Sandra Maria). Autores & Cia 15h - Música e Poesia Para Crianças. Voz e Violão: James Misse Piano: Sandro Soares. Pé da Letra Editora 16h - Livro Vivo. Editora JBC 17h - Teatro de Bonecos - ´o Velho Lobo do Mar´ com Willian Sieverdt. Paulus ****18/03 - Sábado 11h - Histórias Populares e ´Papito o Cachorro Educado´. Contador de Histórias: Ana Moreno 14h - ´Nascimento de Jesus´ História Inspirada ´ a Bíblia em Quebra-Cabeças´, Com Tio Uli e Os Bonecos. Sociedade Bíblica do Brasil 15h - Livro Vivo. Editora JBC 17h Música e Poesia Para Crianças Voz e Violão: James Misse Piano: Sandro Soares. Pé da Letra Editora ****19/03 - Domingo 14h - Oriental Magic Show. Editora JBC