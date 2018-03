Tudo o que Justin Bieber quer de Natal é... Mariah Carey

O cantor canadense Justin Bieber finalmente revelou a seus fãs no Twitter que terá a colaboração da cantora Mariah Carey em seu próximo álbum de Natal, Under the Mistletoe.

Em mensagem de vídeo postada por Bieber em sua página no Twitter na terça-feira, Carey anunciou a colaboração, confirmando que a dupla fará um dueto do single de Mariah de 1994 chamado "All I want for Christmas is You" (Tudo o Que Eu Quero de Natal é Você, em tradução livre).

"Acho que muitos de vocês já estão muito surpresos com isso, e vão ficar ainda mais surpresos quando escutarem a gravação", disse Mariah na mensagem.

Ela, de 41 anos, é a mais recente cantora a entrar para a lista de artistas de alto escalão a colaborar com Bieber, de 17 anos, em seu disco Under the Mistletoe, que também trará seu mentor Usher, o grupo de R&B Boys II Men, o rapper Busta Rhymes e The Band Perry.

O primeiro single do álbum de Natal de Bieber, Mistletoe, será divulgado em 18 de outubro, e todo o CD do jovem cantor em novembro.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)