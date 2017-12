Tudo é mediano no segundo CD do Kaiser Chiefs

Algumas das bandas mais aduladas do momento - como Arctic Monkeys, Bloc Party, Razorlight - chegaram recentemente ao segundo álbum. Por pressão da expectativa de público, por excesso de autoconfiança ou pelo deslumbre com o sucesso, há sempre o risco de dar um passo em falso, comprometendo o que era promissor. Como nem todas têm a estrutura de um Arcade Fire, as decepções desabam. O quinteto britânico Kaiser Chiefs é um dos que voltam sem manter o fulgor do álbum de estréia. Lançado há pouco no Brasil, Yours Truly, Angry Mob (Universal), vem azeitado na repercussão do single Ruby, de refrão grudento e boa batida, que entrou direto no topo da parada britânica. A primeira boa impressão é de que eles conservam algo do frescor de principiante. Mas é pena que a diversão se dilua em outras faixas bem menos interessantes. The Angry Mob tem cacife para se tornar hit, mas esconde sob a variação de ritmos uma idéia amarelada, com cheiro de anos 80. Hit Lies Down arremeda os Rolling Stones de Paint it Black, mas de resto não tem tanta graça. O título do segundo single, Everything Is Average Nowadays (tudo é mediano hoje em dia), parece ter efeito bumerangue sobre a própria banda. Resta esperar uma terceira chance para ver no que dá.