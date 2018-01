Tudo certo com seu santo?

Conseguir o amparo e a assistência de um bom santo não costuma ser difícil, mesmo se tratando dos mais solicitados e ocupados. Santo é santo e aí, quando o pecador arrependido chega a ele suplicando uma colher de chá, ele pode até fazer umas exigências preliminares, mas não nega a ajuda, seria contra a caridade cristã e o Espírito Santo está de olho nele. Em Itaparica, apenas os mais antigos lembram algumas poucas ocasiões em que um santo não aceitou determinado caso, mas, quando isto acontecia, ele passava a questão para um colega de santidade, com mais experiência na matéria. Dizem que finado Edésio Testa Grande, uma certa feita, tantas e tais desgraceiras confessou a São Lourenço, que o santo ficou vermelho de vergonha, se levantou e disse: "Seu Testa Grande, o senhor me compreenda uma coisa, eu vou lhe dar um cartão para o senhor procurar Santo Agostinho, que na juventude foi ladrão, mentiroso, escandaloso e femeeiro e, assim mesmo, nunca chegou aos pés do senhor e, se ele não resolver seu caso, ninguém mais resolve". E se sabe que Santo Agostinho, depois de muito trabalho e vários embargos infringentes, conseguiu livrar Testa Grande do inferno, mas não de 800 anos de purgatório em regime fechado, o que foi considerado leve por quem conheceu esse dito Edésio Testa Grande.

Certamente cometerei injustiças e pecarei por omissão, mas me arrisco a citar, assim de cabeça, alguns dos santos mais requisitados e prestigiados lá do Recôncavo, como João, José, Pedro, Luzia, as Teresas, Jorge, Roque, Bárbara, Rita, Judas Tadeu, Benedito, Efigênia e tantos outros. Propositadamente, deixei de fora Antônio, pois acho que ele merece destaque especial em nossa História, até porque era português e participou diretamente em diversos episódios dela. Claro, não se vai negar a grandíssima importância de um Pedro, um João, uma Teresinha, um José ou uma Rita, todos eles muito festejados e cheios de afilhados e devotos, mas Antônio foi oficial das forças armadas portuguesas, onde uma vez, por não se esforçar devidamente no combate, foi rebaixado, acho que lhe revogaram a patente de capitão. E ainda tomou vários esbregues de seu xará Antônio Vieira, que nem por ser xará aliviava a borduna.

Ele se redimiu esplendidamente dessa falha momentânea e prestou assinalados serviços na guerra contra os invasores holandeses. Mas, mesmo assim, as descomposturas do Padre Vieira ainda repercutem no coração dele, de forma que, quando se oferece a ocasião, ele aparece para mostrar serviço contra os holandeses, como fez no dia em que Vavá Paparrão passou a noite sozinho na Ilha do Medo e surgiu uma porção de fantasmas de holandeses para ali assombrar. Paparrão era capoeirista afamado, mas a luta era desigual e foi então que ele gritou "valei-me, meu Santo Antônio!" e o santo na mesma hora despencou lá de cima, já baixando o sarrafo nos holandeses. Quem testemunhou diz que o chão da Ilha do Medo amanheceu coalhado de cadáveres de almas holandesas. Atualmente, Antônio acumula seu cargo permanente de protetor dos pobres com a prestação de serviços para encontrar coisas perdidas e, principalmente, para o fornecimento de maridos. Ainda está para nascer aquela que fica para titia depois de fazer boas novenas para Antônio, sem nunca esquecer a missa dele no dia 13 de junho. Nos raríssimos casos em que o pedido não é atendido, as pretendentes pegam suas imagens do santo e as põem de cabeça para baixo no nicho até que apareça um marido, não falha nunca.

Mas, como já disse acima, muitos outros santos prestam diligente atendimento a seus devotos e os que cito estão longe de ser todos. Luzia, por exemplo, até hoje tem a fonte dela em Salvador, para quem quiser lavar os olhos e ficar logo enxergando melhor que um gavião. Jorge e Cristóvão, que andaram abalados com a notícia de que a Igreja duvidava de sua existência, receberam manifestações de solidariedade de todos os cantos e continuam firmes, o primeiro matando o dragão da maldade e ajudando os desempregados, e o segundo dando apoio aos viajantes. E, consultando um santoral de confiança, o distinto leitor ou a encantadora leitora não terá dificuldade em encontrar um ou mais santos dispostos a ajudar, a partir deste ano-novo. Podem ter certeza de que, por trás de cada trajetória de sucesso, estão um ou mais santos de grande valia e muita gente esconde o jogo, não diz a ninguém qual é seu santo. Descobriu-se recentemente que até Zecamunista também tem santo protetor. Confrontado com a surpreendente revelação, ele não a desmentiu, como se esperava. Tem santo padroeiro, sim, só estranha isso quem não conhece o materialista baiano. É o padroeiro dos ateus, um irlandês chamado Oteram, de que pouca gente ouviu falar, porque seus devotos costumam ser muito discretos e só o mencionam quando a necessidade aperta.

- Vocês acham que os ateus iam ficar sem a cobertura de um santo? - disse Zeca. - Ateu também é filho de Deus.