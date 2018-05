Tudo ainda dominado por Gaga Born This Way, a volta de Lady Gaga como padroeira dos excluídos, vendeu mais de um milhão de cópias em sua primeira semana, quebrando o recorde que pertencia ao rapper 50 Cent desde que ele lançou Massacre, em 2005. Auxiliada por estratégias de marketing que incluíram um game customizado no Facebook e a venda do álbum por 99 centavos, o disco causou um estrondo mas as vendas caíram 84% na segunda semana. A queda ilustra a irrelevância do álbum em 2011, pois Lady Gaga é e continuará sendo a pop star mais ouvida do ano.