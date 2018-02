Trueba critica cinema espanhol O diretor espanhol Fernando Trueba afirmou que a indústria cinematográfica espanhola encontra-se "no pior momento de sua história" salvo o período de 1936 e 1939, anos de guerra civil no país. Trueba fez a declaração na Colômbia, onde participa do 3.º Festival Internacional de Cinema de Barichara. O cineasta, que já ganhou um Oscar por Belle Epoque, disse ainda que a indústria espanhola está "sumida" na "tremenda crise" pela qual passa a Espanha, derivando, ainda, em um "enorme empobrecimento e perda de postos de trabalho". Trueba ainda contou que está realizando uma comédia que recria o cinema espanhol nos anos 1950. / EFE