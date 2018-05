Trovadores Urbanos darão 'aulas-show' em 8 cidades paulistas

O quarteto vocal Trovadores Urbanos inicia hoje uma turnê por 8 cidades do interior de São Paulo aliando apresentações de serestas a oficinas de música. A iniciativa comemora os 21 anos do grupo, que surgiu quando quatro jovens do interior do Estado decidiram colocar um anúncio em jornal oferecendo serenata para o dia dos namorados, em 12 de junho de 1990. A iniciativa resgatou a tradição da serenata sob as janelas da capital paulista.

A primeira aula-show ocorre hoje com os alunos do projeto "A Música Venceu!", realizado pela Fundação Bachiana na EE Profª Jussara F. Domschke, localizada em Suzano, com patrocínio da Clariant. Esta oficina, reunindo cerca de 100 crianças, abordará a importância do afeto, estimulando a sensibilidade musical dos pequenos. Á noite, haverá o show "Cantando para um mundo melhor", quando aproximadamente 25 crianças realizarão uma apresentação em conjunto com os Trovadores Urbanos.

Outras apresentações ainda serão realizadas em Jundiaí, Itapetininga, Botucatu, Duartina, Agudos, Itatinga, Lençóis Paulistas, retornando o projeto para a cidade de São Paulo. O projeto busca patrocínio para ampliar o número de cidades que poderão receber o grupo. "Este projeto tem um significado muito especial, pois passaremos por diversas cidades do Estado disseminando a música brasileira, o amor e o afeto", diz Maída Novaes, uma das fundadoras do grupo, em texto de divulgação.

Show Trovadores Urbanos Cantando para um mundo melhor

Hoje, 20h

Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (Rua Gal. Francisco Glicério, 1.354 - Centro - Suzano)

www.trovadoresurbanos.com.br