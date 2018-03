Tropicália vai abrir festival Tropicália, de Marcelo Machado, abrirá a edição paulista do É Tudo Verdade 2012 - 17.º Festival Internacional de Documentários, no dia 22, às 21h30, no Espaço Itaú de Cinema Pompéia. Produzido pela Bossa Nova Films, o filme é um mergulho no icônico movimento musical do fim dos anos 60, A sessão de abertura do É Tudo Verdade no Rio ocorre no dia seguinte, 23, às 21h30, no Espaço Itaú de Cinema Botafogo com Jorge Mautner - O Filho do Holocausto, de Pedro Bial e Heitor D'Alincourt. As sessões de aberturas do É Tudo Verdade 2012 são exclusivas para convidados. Os programas terão projeções posteriores de ambos os filmes abertas ao público.