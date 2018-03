Tropicália, a arte do País em mostra americana

Os ecos de uma certa Tropicália, movimento difícil de explicar enquanto acontecia e ainda hoje impossível de ser definido em poucas palavras, chegaram até o interior paulista, viajaram o mundo e hoje desembarcam no Colorado nos Estados Unidos, mais precisamente no Telluride Film Festival.

Tropicália é o nome do documentário que Marcelo Machado dirigiu e que integra a mostra que vai até amanhã. Outro integrante é Transeunte, de Eryk Rocha. Filmes sobre música já são tradição no cinema nacional. Festivais de cinema são milhares no mundo. O que faz de Tropicália e Telluride dois eventos únicos é o fato de que são manifestações afetivas às duas artes.

É um documentário que não prima pelo didatismo, pela "coerência" cronológica nem mesmo pela linearidade em sua narrativa. Assim com o movimento cultural que homenageia, é uma geleia geral de imagens, referências, depoimentos e, claro, música. O Telluride tampouco prima pela regra que move muitos festivais do mundo: o culto às celebridades, a legitimação pela presença maciça da imprensa, as sessões anunciadas com antecedência. O evento mantém em segredo até o último momento (ou seja, até o dia em que começa) quais são os filmes concorrentes. "Nós estamos indo para lá hoje. E não sabemos quem vamos encontrar por lá. Podem tanto ser filmes do naipe de O Discurso do Rei, que fez sua première mundial lá no ano passado, quanto cineastas "desconhecidos" como nós", explicava Machado ao Estado antes de embarcar para o Colorado na quarta-feira.

Podem ser também filmes do estilo Cidade de Deus, o último filme brasileiro a integrar a programação do festival. A julgar pela opinião de Fernando Meirelles, produtor executivo de Tropicália, Telluride é um dos festivais mais interessantes do mundo: "É o melhor em que já fui. E já estive em muitos deles".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ali, a imprensa quase não é permitida. Não há badalação também. É sobre filmes. Os diretores têm a obrigação de ficar lá pelos quatro dias do festival, pois a ideia é encontrar os colegas, assistir a filmes e conversar. É a mostra de maior prestígio nos EUA. Bombom fino para poucos e bons.

Para Machado e as produtoras Denise Gomes e Paula Consenza, que representam Tropicália, será também a prova dos nove. "Fiquei muito feliz que Tropicália tenha conseguido um espaço lá, mesmo ainda não estando acabado completamente", comenta Machado. "O filme contagia ao contar a história daquela turma que estava realmente mudando a forma de se fazer e entender a arte. Mexendo com as massas e com os pensadores. Chacoalhando a cristaleira. Ao ver o jovem Caetano ou o jovem Gil prontos para mudar o mundo é impossível não nos sentirmos tocados pela energia transformadora."