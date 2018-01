'Tropa de Elite' é o grande vencedor do Festival Sesc O filme Tropa de Elite foi o principal vencedor da votação de crítica e público do Festival Sesc de Melhores Filmes. Wagner Moura foi o melhor ator na opinião de crítica e público, enquanto José Padilha foi o melhor diretor na opinião dos freqüentadores do Sesc, que também elegeram Tropa o melhor filme. Nesse quesito, a crítica preferiu Jogo de Cena, elegendo também seu diretor, Eduardo Coutinho. Entre as atrizes, Carla Ribas (A Casa de Alice) foi a melhor para os críticos e Alice Braga (A Via-Láctea), para o público. Entre os estrangeiros, a crítica preferiu Em Busca da Vida, de Jia Zhang-ke, e o público, A Vida dos Outros, de Florian Henckel. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo