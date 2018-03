'Tropa de Elite 2' é a aposta do Brasil no Oscar 2012 O maior sucesso em um século de cinema brasileiro vai ser nosso representante na pré-disputa pelo próximo Oscar de filme estrangeiro. Candidato natural, com seus 11 milhões de espectadores em menos de três meses, "Tropa de Elite 2" desbancou 14 filmes menores em alcance e em orçamento, entre eles os blockbusters "Assalto ao Banco Central" e "Bruna Surfistinha". Seria o fim da crença de que não se deve tentar emplacar em Hollywood um representante do gênero em que os donos da festa são experts?