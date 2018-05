Tropa de Elite 2 domina festival Em cerimônia realizada anteontem, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Rio, foram divulgados os vencedoras da 8.ª edição do Prêmio Acie de Cinema. O maior ganhador da noite foi Tropa de Elite 2, de José Padilha, contemplado em quatro das seis categorias em que concorreu. O longa levou os troféus de melhor filme, roteiro (Bráulio Mantovani), ator (Wagner Moura) e fotografia (Lula Carvalho). Além de homenagear o diretor Cacá Diegues, a premiação da Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira também elegeu José Joffily (Olhos Azuis) como melhor diretor e Glória Pires (Lula, o Filho do Brasil) como melhor atriz.