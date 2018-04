Tropa 2 vai ao festival de Berlim Está confirmado e já é oficial. A organização do Festival de Berlim divulgou ontem a lista dos filmes que vão integrar a programação do Panorama Especial, em fevereiro. Um deles é Tropa de Elite 2, de José Padilha, que regressa à Berlinale depois de ganhar o Urso de Ouro com o primeiro filme interpretado por Wagner Moura (na pele do então Capitão Nascimento), em 2008. O próprio Padilha disse que não faria sentido voltar à Berlinale competindo, mas ele vai mostrar ao mundo, fora de concurso, o campeão de bilheterias da história do cinema brasileiro. Tropa 2 alçou-se ao posto depois de derrotar Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Bruno Barreto.