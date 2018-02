Tropa 2 já é o mais visto da retomada Em sua terceira semana em cartaz, Tropa de Elite 2, de José Padilha, tornou-se o filme nacional mais visto desde a Retomada - iniciada em 1994 com Carlota Joaquina, de Carla Camurati. Os 6,2 milhões de espectadores (dados da Rentrak EDI) superaram em 100 mil os que assistiriram Se Eu Fosse Você 2. No seu primeiro fim de semana, Tropa 2 foi visto por cerca de 1,25 milhão de pessoas, ultrapassando Chico Xavier (585 mil) como o filme nacional mais visto em seus primeiros três dias de exibição. Assumiu ainda a quarta colocação entre todos os longas exibidos no País e derrubou Eclipse, que, até sexta, tinha a melhor abertura de 2010 (1,185 milhão espectadores).