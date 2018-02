Tropa 2 estreia com recorde Tropa de Elite 2, em cartaz há menos de uma semana, já é a maior abertura de filmes brasileiros da história. Até a tarde de ontem, o longa já havia sido visto por cerca de 1,305 milhão de pessoas, em 696 salas que exibem as 570 cópias com que o filme entrou em cartaz. Se a média se mantiver, Tropa 2 deve somar cerca de 2, 450 milhões no próximo fim de semana e superar a marca de bilheteria total de Tropa 1, que contabilizou público oficial nos cinemas de 2,4 milhões. "O número pode ser até maior, pois ainda falta incluir 66 salas na contagem. E estamos providenciando mais dez cópias do filme hoje", contou o distribuidor Marco Aurélio Marcondes, parceiro da Zazen, a produtora, e distribuidora do filme.