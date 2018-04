Trompetista Terence Blanchard se apresenta hoje em SP

Blanchard, aos 47 anos, mostra-se capaz de renovar sua linguagem, após a fusão erudita de "A Tale of God?s Will" (A Requiem for Katrina), gravado em 2007. E é justamente o repertório de Choices, primeiro disco gravado por ele em New Orleans, que Blanchard apresenta, hoje e sexta-feira, no Bourbon Street, em São Paulo.

Blanchard mudou-se para New Orleans após a tragédia provocada pelo Katrina e lá dirige o Thelonious Monk Institute of Jazz. Fez tudo para conseguir transferir a sede do instituto, que ficava em Los Angeles, incentivado por Herbie Hancock - o pianista considera New Orleans o berço e a alma musical dos EUA. Lá, Blanchard, ficou amigo do professor de religião e filósofo Cornel West, ativista político e autor do livro "Race Matters", cuja voz é ouvida no CD. Ele diz que vai usar trechos de seu discurso no show: "West é uma das vozes mais lúcidas dos EUA, um humanista que luta pela justiça e contra o racismo, um mestre que merece ser ouvido."

Autor de quase todas as trilhas dos filmes de Spike Lee, Blanchard revelou que está compondo a música do filme "Red Tails", ainda em fase de pós-produção. Dirigido pelo jovem cineasta Anthony Hemingway, realizador da série televisiva "Heroes", o filme foi produzido por George Lucas. As informações são do Jornal da Tarde.

Terence Blanchard. Bourbon Street: Rua dos Chanés, 127, Moema. Tel. (011) 5095-6100. Hoje, às 22h30. R$ 120. Sesc Pompeia. Choperia. Rua Clélia, 93. Tel. (011) 3871-7700. Amanhã, às 21 h. R$ 30.