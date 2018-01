Trocam-se filmes por óperas do MET

Uma nova leva de óperas do projeto ‘Live in HD’, do Metropolitan Opera de Nova York, vai ser exibida, entre hoje (9) e 5ª, em três cinemas da cidade. Assim como os seis espetáculos da série que tiveram sessões no primeiro semestre do ano, as seis óperas que estarão no Festival Metropolitan de Óperas foram registradas com câmeras digitais de alta definição, durante apresentações no Met. ‘O Barbeiro de Sevilha’, de Rossini, ‘A Filha do Regimento’, de Donizetti, ‘La Bohème’, de Puccini, ‘Dr. Atomic’, de John Adams, e ‘Eugene Onegin’, de Tchaikovsky, foram encenadas durante as temporadas de 2007 e 2008 do teatro e ainda não tinham sido exibidas aqui. Além delas, será reprisada ‘Madame Butterfly’, de Puccini. A minimostra é uma espécie de ‘esquenta’ para as exibições dos espetáculos da temporada 2009/ 2010, que vão chegar aos cinemas da cidade entre novembro e maio.