Troca no 'Hoje em Dia' provoca início de ano tenso na Record O ano termina com tensão suficiente na Record para a chegada de 2015. Numa decisão pouco hábil, a direção da emissora resolveu trocar todos os apresentadores do Hoje em Dia, sem que antes tivesse destino definido para os atuais ocupantes dessa função, a saber: Celso Zucatelli, Cris Flores e Edu Guedes. Em seus lugares, estreiam, no dia 9, o recém-contratado César Filho, Ana Hickmann, que volta ao programa, e a repórter Renata Alves. Comunicar as substituições agora era necessário, até para atrair a atenção dos anunciantes que podem vir a abastecer o programa, de acordo com o interesse que César e Ana despertam no mercado. Mas faltou planejamento para evitar o mal-estar causado por desalojar um profissional sob contrato, sem lhe dar destino certo.