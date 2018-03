Troca de maestros no MET Depois de diversos cancelamentos por motivos de saúde, o maestro James Levine resolveu deixar o posto de regente titular da Metropolitan Opera, de Nova York, e vai ser substituído pelo italiano Fabio Luisi, que ocupava o posto de principal regente convidado. Levine, que em 2010 completou 40 anos na companhia e, no começo do ano, havia decidido não renovar seu contrato à frente da Sinfônica de Boston também por problemas na coluna, permanece como diretor artístico.