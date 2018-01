'Troca de Famílias' investe em trocas com famosos

Entre os primeiros programas da nova temporada, uma pérola: uma dona de casa do ABC paulista foi parar no Recife, na casa da cantora Gretchen. E a rainha do rebolado virou mãe de uma família comum. Detalhe: de surpresa. A dona de casa em questão - megaciumenta do marido - descobriu depois da troca feita que, naquela altura do campeonato, sua substituta poderia estar dançando Piri Piri na sala de sua casa. Bom, ela descobriu assim que chegou à casa de Gretchen, e deu de cara com Tammy, a filha da cantora, e suas amigas na piscina.

"Não sabemos ainda quando iremos exibir esse episódio, mas que rendeu, rendeu", garante o diretor do "Troca de Família", Johnny Martins. "Agora queremos fazer uma troca na casa de um jogador de futebol, e de uma mulher famosa que saiu na Playboy." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.