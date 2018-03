'Troca de Família' promove intercâmbio na 3ª temporada Sucesso na primeira e na segunda temporada, a versão nacional de Troca de Família, pela Record, tem previsão de retornar à grade da emissora a partir de 13 de janeiro. A terceira temporada, que já está em suas últimas semanas de gravação - já foram feitas nove das 12 trocas -, terá um tempero especial: uma família argentina e outra portuguesa participarão do reality show. "Eu assistia ao programa pela Record Internacional e tinha muita vontade de conhecer o Brasil, então me inscrevi", confidenciou Luisa Francisco, a mãe portuguesa que esteve em São Paulo na última semana. Daqui a duas semanas, será a vez da mãe argentina aterrissar na capital paulistana para a sua troca. Diferentemente do que acontece por aqui, onde as famílias são escolhidas por um produtor de cast, lá houve um período de inscrições para as mães que estivessem dispostas a trocar de casa por R$ 25 mil. Esta nova temporada será apresentada novamente por Ana Paula Tabalipa, que atualmente está no elenco de Chamas da Vida. O reality irá ao ar na faixa que já ganhou hábito do público interessado no gênero: terças e quartas, às 23h, vaga hoje ocupada por Ídolos. Os programas exibidos no início deste ano renderam média total de 14,5 pontos no ibope e deram à emissora minutos de liderança de audiência em várias oportunidades. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.