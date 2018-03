Triunfo feito de trabalho, talento e (por que não?) sorte

Para que uma atriz obtenha reconhecimento - para que tenha "sucesso" -, é preciso mais que talento. No ideograma japonês que serviu de modelo para o casal, sucesso é uma soma de talento, trabalho e sorte. Riscado retira seu título da linguagem dos alfaiates, que dizem que alguém é bom quando entende do riscado.

A personagem de Karine é boa, e certamente entende do riscado, mas enquanto não surge o grande papel ela se veste de Marilyn Monroe e vai para as ruas. Ganha um dinheirinho chamando atenção para lojas e produtos. O filme já começa assim e vai se aproximando cada vez mais de Karine, para dizer quem é essa mulher, quais são seus sonhos e ambições, quais as dificuldades que enfrenta.

Nada muito complicado, mas tudo muito bem pensado. O filme é simples, mas elaborado. O risco seria que, de tanto construir seu filme mentalmente, Pizzi o "engessasse". Sua atriz é tão maravilhosa que, a despeito das dores e decepções que a personagem enfrenta, garante a vida de Riscado.