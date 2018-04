Tristezas de quem já viu dias melhores

Os vocais entoados sem muito esforço, com um teco de cinismo, pelo cantor John McCrea já funcionaram bem. Em grande parte, quando o Cake ainda contava com o guitarrista Greg Brown, que se contrapunha a esse marasmo calculado com riffs inteligentes, com pés no country, no rockabilly, no hard rock (ouça Motorcade of Generosity e Fashion Nugget). Mas Brown deixou a banda há mais de dez anos e o que sobrou é a angustiante nostalgia que permeia Showroom of Compassion. A falta de criatividade nos arranjos e o tédio dos músicos imperam. McCrea revira gavetas sem saber por quê.

