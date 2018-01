Triste, triste Racismo, xenofobia, intolerância, burrice – só tem nome feio na lista de razões dos ingleses para abandonarem a União Europeia. “Populismo” só não entra na lista de bobagens porque populismo é uma palavra danada. A definição mais aceita de “populista” é aquilo que é feito para ser popular apesar de não ser certo. Outra versão, mais condenável, de populismo é demagogia, ou o populismo como ciência política. Mas o diabo é que populismo também é uma forma inocente, mas direta de democracia – o poder do povo pelo provo para o povo mesmo que o povo não saiba o que está fazendo. Na Inglaterra pós-plebiscito estão pensando em como desfazer o mal feito pelo populismo irracional sem, ao mesmo tempo, desmoralizar a democracia. Como disse aquela personagem do Oscar Wilde, escandalizada com o que os nativos tinham feito com catequizadores ingleses na China, era no que dava levarem o cristianismo longe demais.