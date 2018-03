Trio Jonas Brothers virá ao Brasil em julho

Febre teen da vez, o trio norte-americano Jonas Brothers vai se apresentar no Brasil em julho de 2009. Segundo a E+ Entretenimento, o primeiro show está sendo negociado para o Rio de Janeiro e deve acontecer no HSBC Arena, na Barra da Tijuca. O dia mais cotado é um sábado, 11 de julho. Foto: Reuters Ainda de acordo com a E+, a venda de ingressos deverá acontecer dois meses antes da data do evento. Os valores ainda não foram definidos. Com o fechamento do primeiro show no Rio, os organizadores pretendem negociar o espetáculo em outras capitais brasileiras, como São Paulo e Belo Horizonte. As informações são do Jornal da Tarde.