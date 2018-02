Trio Jogando Tango lança hoje seu primeiro disco

Formado pelo argentino Juan Pablo Ferrero (violão), e pelos brasileiros Ricardo Pesce (acordeom) e Vinicius Pereira (contrabaixo), o disco tem 12 músicas em tangos, milongas e valsas selecionadas após uma pesquisa das músicas tocadas na capital da Argentina de 1910 a 1970, trazendo à tona ícones da música do país, como Aníbal Troilo, Roberto Grela, Aníbal Arias, Ubaldo De Lio, Hugo Rivas e Leopoldo Federico.

O Jogando Tango nasceu março de 2009 com a finalidade de pesquisar, estudar e reproduzir composições consagradas do tango. A particularidade do grupo é a adaptação dos grandes arranjos de quarteto para formação de trio, substituindo o guitarrón argentino pelo contrabaixo de cinco cordas e adaptando o acordeom ao som tão particular do bandoneón. O trio integra ao lado do quinteto Café Tango e da orquestra típica de tango De Puro Guapos, o coletivo instrumental Movimento El Arrastre criado há quase dois anos para difundir o estilo no Brasil por meio de ações colaborativas.

Além do som impecável, resultado da fina sintonia do trio, é digno de nota a arte do encarte do álbum, feita pelo artista Rafael Miranda. Vídeo feito pelo trio com Rafael, no qual ele explica o processo final de criação, é imperdível: http://www.youtube.com/watch?v=VX7N3VVr5ZY

Lançamento do álbum "Hecho a Mano"

Jogando Tango

Hoje, às 21h

ManoTango Parrilla & Bar

Rua Canário, 408 - Moema

Duração: 60 min.

Capacidade: 150 pessoas

Valor do ingresso: R$ 20 anos

Indicação de faixa etária -

Reserva de mesas: (11) 3367-3601 / 3367-3602

Acesso a deficiente

aceita cartões