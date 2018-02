Trio esbanjainteligência e refinamento

TRYPTIC

Selo: Bee Jazz

Preço médio: US$ 9,99

ÓTIMO

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando se juntam três músicos muito experientes, é grande o risco de um ou mais deles ligarem o piloto automático. Mas, em compensação, a faísca da criação pode contaminá-los. Aí, então, estamos diante de uma gravação de exceção. É o caso deste Tryptic, em que os três participantes possuem intensa luz própria. Ele reúne o decano dos bateristas de jazz franceses, Daniel Humair, que aos 74 anos inclui no currículo parcerias com heróis míticos do bebop como o pianista Bud Powell; o excepcional contrabaixista argelino Jean-Paul Celea (foto), 62, titular do instrumento no Conservatório Nacional Superior de Paris, ex-integrante do Ensemble InterContemporain fundado por Pierre Boulez e parceiro de nomes como Steve Lacy, Joachim Kuhn e Anouar Brahem; e o notável pianista François Couturier, 62, parceiro há 34 de Celea, com vários CDs da ECM na frasqueira. Sem cerimônia, com inteligência e refinamento - e, claro, muito distante da idiotice de adaptações literais de clássicos feitas por Jacques Loussier -, eles improvisam sobre o Allegretto da Sétima Sinfonia de Beethoven, o Adagietto da Quinta Sinfonia de Mahler, trechos de obras de Britten, compositor inglês do século 20, e temas próprios. / JOÃO MARCOS COELHO