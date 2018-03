Trio a-ha se despede do público brasileiro com sucessos

A relação do trio a-ha (o nome da banda é escrito em minúsculas) com o Brasil vem de longe. Desde quando estourou com os sucessos "Take On Me" e "Hunting High and Low" em meados dos anos 80 o grupo tem despertado paixões avassaladoras entre os fãs daqui. A notícia do fim da banda pegou todos de surpresa.

Em entrevista concedida em dezembro de 2009 para o Jornal da Tarde, Magne Furuholmen, o tecladista, compositor e fundador do a-ha, explicou por que eles decidiram "fechar a lojinha" após 28 anos. "Gravar (o novo álbum) ''Foot of the Mountain'' foi um parto. Tivemos inúmeras discussões quanto à sonoridade do álbum e não quero que, em um futuro próximo, essas brigas atrapalhem nosso relacionamento."

Depois de anunciar o fim do a-ha em outubro do ano passado, Magne, o vocalista Morten Harket e o guitarrista Paul Waaktaar-Savoy decidiram dar o adeus pessoalmente aos países que sempre estiveram do lado deles. É claro que o Brasil seria um deles. "Vamos ao Brasil para celebrar o fim do a-ha com os fãs. Não quero que seja uma despedida triste. Queremos sempre ser lembrados como uma banda que fez grandes escolhas. Quando eu tiver 75 anos e olhar para trás, tocar no Brasil sempre vai estar na minha memória", disse Magne.

No repertório do show de hoje, os maiores sucessos do grupo estarão em pauta. Seus integrantes querem transmitir aos fãs a sensação de uma viagem pelas décadas de 80 e 90, que foram marcantes na carreira. Canções como "Stay on These Roads", "Manhattan Skyline" e "Crying In The Rain" estarão no repertório.

Serviço:

a-ha. Farewell Tour 2010. Credicard Hall: Av. das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro. Fone: 2846-6000. Hoje, às 22h. De R$ 100 a R$ 400. Classificação: 16 anos. www.ticketmaster.com.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.