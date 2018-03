Trilhas de Milton Nascimento O cantor e compositor Milton Nascimento será um dos homenageados da 7.ª edição do Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro que ocorre entre os dias 9 e 14 de dezembro, em João Pessoa, Paraiba. O festival, coordenado por Lúcio Vilar, vai exibir quatro filmes para os quais o cantor, que também é ator, fez a trilha sonora. Na programação estão Os Deuses e Mortos (1970), de Ruy Guerra; Fitzcarraldo (1982), de Werner Herzog; Noites do Sertão (1984), de Carlos Alberto Prates Correia e O Viajante (1999), de Paulo César Saraceni. O cantor participará da abertura do festival no dia 9 com o show de sua nova turnê ...E a Gente Sonhando.