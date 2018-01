Trilhão “Trilhão” era uma palavra pouco usada, antigamente. Uma pessoa podia nascer e morrer sem jamais ouvir, o que dirá pronunciar, a palavra “trilhão”, a não ser em vagas especulações sobre as estrelas do universo. Um “trilhão ficava um pouco antes do infinito. Dizia-se “trilhão” em vez e se dizer “incalculável” ou “sei lá”.