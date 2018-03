Trilha sonora oficial da posse de Obama inclui Beyoncé e Fun

A cantora Beyoncé e a banda Fun estão entre os artistas que figuram na lista oficial de músicas oficial da posse do presidente reeleito dos Estados Unidos Barack Obama, revelada nesta sexta-feira.

A compilação, de 16 faixas, que será lançada em CD, também inclui a canção Ordinary People, de John Legend, e o elenco da série Glee interpretando Lady Gaga.

Obama divulgou a lista oficial contendo suas músicas favoritas na plataforma digital Spotify.

Alguns dos artistas na lista vão se apresentar em diferentes eventos de posse, que começará no próximo sábado na capital americana, Washington.

A lista também inclui a canção Firework, de Katy Perry, e Your Smiling Face, de James Taylor.

Completam o compêndio musical Stevie Wonder, Alicia Keys, Usher, Smokey Robinson, Brad Paisley and Kelly Clarkson.

Não é a primeira vez que Beyoncé se apresenta na cerimônia da posse de Obama. Há quatro anos, a cantora interpretou At Last, de Etta James, enquanto Obama e sua esposa, Michelle, dançavam.

Desta vez, a estrela pop cantará o hino nacional dos Estados Unidos, The Star-Spangled Banner, na próxima segunda-feira, dia 21.

Já Kelly Clarkson soltará a voz em My Country Tis of Thee e Taylor interpretará America the Beautiful.

Wonder, Usher e Taylor também estiveram envolvidos na posse de Obama em 2009, tendo contribuído para o disco do comitê de posse, intitulado Change is Now: Renewing America's Promise.

O álbum ganhou as prateleiras das lojas em abril de 2009 e inclui faixas de Will.i.am, Wilco e Jennifer Hudson. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.