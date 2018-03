Trilha sonora de ‘Justiça’ endossa enredo

Conhecido por trazer ao set de gravações canções que possam dar o tom de interpretação dos atores nas produções que dirige, José Luiz Villamarim trata a trilha sonora de Justiça, próxima minissérie da Globo, como elemento essencial. De Chico Buarque, Pedaço de Mim (na gravação original, com Zizi Possi) e O Que Será Que Será – canção que até é cantada por Drica Moraes em cena – embalam a trama de Manuela Dias. “Vou levando para dentro do set, buscando as memórias afetivas e o que pode combinar com cada situação”, diz o diretor. Os atores também buscam seu repertório. Cauã Reymond vem construindo seu Maurício na toada do clássico Bitches Brew, de Miles Davis, e da melancólica Sideways, do Citizen Cope.

Com licença. Com audiência em alta na Record, A Terra Prometida se abastece de conflitos diários no reino de Jericó. Hoje, tem luta de gladiadores e intruso no palácio de Marek (Igor Rick

“Foram 5 horas de autógrafos e mais de 400 livros assinados no lançamento de ‘Turno da Noite’. Estou morto, mas feliz.” Aguinaldo Silva SOBRE O LANÇAMENTO DE SEU LIVRO, NO RIO, EM SUAS REDES SOCIAIS

Felipe Camargo e Carol Castro estarão em A Lenda do Mão de Luva, websérie derivada de Liberdade Liberdade, que estreia na Globo Play logo após o fim da novela.

A cubana Mireya Luis, jogadora de vôlei que infernizou a vida das atletas brasileiras de vôlei em outras olimpíadas, com ênfase para Ana Moser, em 1986, chega ao Rio na próxima semana para se juntar ao time de 120 profissionais que farão a cobertura da Olimpíada pela FOX Sports.

A direção do canal aposta que o acento hispânico não será empecilho para o aproveitamento dos comentários da cubana, mas suas palavras poderão ganhar tradução informal dos demais presentes nas transmissões ou mesas-redondas.

O chef peruano Renzo Garibaldi, especialista em carnes e churrasco, dono de um dos 50 melhores restaurantes da América Latina, fecha os workshops do Super Chef Celebridades 2106, no Mais Você, amanhã, 28. Fala sobre carne maturada e benefícios do processo.

Débora Bloch, que volta ao ar na série Justiça, integrará novamente o elenco de uma novela de Lícia Manzo. Protagonista de Sete Vidas, ela estará na próxima novela das onze, da autora, para 2017.

O êxito de ‘1 Contra Todos’, série de Breno Silveira, via Conspiração, para a FOX, acelerou os planos para uma 2.ª temporada. Os novos episódios começam a ser rodados ainda em novembro.

‘A Vida Secreta dos Casais’, nova série original da HBO, será anunciada hoje, 27, em SP.

E a HBO já tem pronta uma 2.ª temporada de Magnífica 70, série produzida pela Conspiração, sobre a Boca do Lixo nos anos 70. O título, referente a São Paulo, teve mais sorte que a outra grande produção sobre a época, Vinyl, de Martin Scorsese e Mick Jagger, ambientada em Nova York e cancelada na 1.ª safra.

8 pontos de média na Grande São Paulo e 9,4 no Rio, alcançou a audiência, recorde, do ‘Conexão Repórter’, de Roberto Cabrini, no domingo, com a edição ‘Vida e Morte no Concreto de Gelo’