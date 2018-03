TRILHA RARA

Quando Shostakovich, num surto de raiva contra compositores aventureiros, disse que trilha sonora é coisa séria para ficar nas mãos de músicos medíocres, outros autores eruditos do mesmo calibre do russo - entre eles Prokofiev - já se dedicavam ao gênero. E deixaram descendentes. Nomes como os do italiano Ennio Morricone e, mais recentemente, do francês Alexandre Desplat, para citar apenas dois compositores oriundos do meio erudito, são tão populares entre os cinéfilos que, de alguma maneira, estão ajudando a indústria fonográfica a criar alternativas para a crise econômica, setor já abalado pela vertiginosa queda nas vendas de CDs, provocada principalmente pelo download de música na rede. Selos independentes americanos como Kritzerland, Intrada Records, La La Land e o da revista digital Film Score Monthly (FSM), além de franceses, alemães, italianos, suecos e japoneses, estão reavivando esse mercado com edições limitadas de trilhas raras para colecionadores.

Familiarizados com esses selos, os donos da única loja especializada no gênero em São Paulo, a Always Discos, comemoram seus 20 anos de existência trazendo para um pequeno, mas fiel, grupo de colecionadores trilhas como a do filme Days of Heaven (Cinzas no Paraíso), composta por Morricone em 1978 para o segundo longa-metragem do americano Terrence Malick (A Árvore da Vida). O CD duplo lançado pela FSM é um exemplo da estratégia inteligente dos produtores desses selos para conquistar novos clientes. Eles não se limitam a lançar cópias remasterizadas dos antigos LPs. Vão atrás de material inédito dos estúdios (faixas alternativas, peças compostas para o filme e cortadas na edição final), oferecendo ao ouvinte temas musicais inéditos e por vezes até melhores que os selecionados pelo próprio diretor ou produtor dos filmes. É o caso da trilha Days of Heaven: o LP original trazia 13 faixas com duração de 36 minutos, divididos entre a trilha original de Morricone e excertos da peça Carnaval dos Animais, do francês Camille Saint-Saëns (1835-1821). Os dois CDs agora lançados totalizam nada menos do que duas horas e 15 minutos de composições originais do maestro italiano.

O mercado de trilhas raras anda tão sofisticado que os selos só fazem tiragens limitadas (de 500 a 1.500 exemplares) de títulos há anos fora de catálogo, especialmente europeus, caso da coleção francesa Écoutez le Cinéma, da Universal France, que há dez anos oferece aos cinéfilos trilhas de filmes franceses clássicos dos anos 1960 e 1970. O mais recente lançamento é uma caixa com trilhas de obras-primas realizadas por cineastas como Godard e Truffaut. Chama-se Nouvelle Vague e reúne 80 temas de 50 trilhas originais, entre elas as de Desprezo (Godard) e Os Incompreendidos (Truffaut). São 3h45 de música, um libreto de 32 páginas, entrevistas com compositores, além de fotos inéditas dos filmes. A edição (de 3 mil exemplares) deve ser lançada na França, no dia 14 de novembro.

Os sócios da loja Always, Marco Antonio Puppo e Adilson José de Aquino, confirmam a rapidez com que essas edições se esgotam. "Acompanhamos em tempo integral o movimento desses selos independentes, pois os poucos exemplares acabam em poucas horas", conta Adilson, que, por causa do fuso horário, fica acordado até tarde nos dias de lançamento, tudo para garantir os pedidos de clientes (são mais de uma centena de compradores ativos). Entre os mais requisitados mestres das trilhas destacam-se o norte-americano Bernard Herrmann (autor da música dos filmes de Hitchcock), Jerry Goldsmith (compositor de Chinatown, de Polanski) e John Williams (Star Wars). São os mais colecionados pelos cinéfilos compradores - alguns excêntricos, que compram todos os títulos desses autores, segundo os donos da loja.

"Há casos em que o colecionador compra até dois exemplares, um deles para manter lacrado, independentemente de conhecer o filme ou a trilha lançada", conta Puppo, ex-agente de turismo que fundou a Always vendendo os discos da própria coleção. Ele não chegou, como outros colecionadores, a comprar títulos por ele desconhecidos, mas entende a lógica do mercado: quando a edição de uma trilha rara se esgota, o investimento compensa. Antes que o selo Intrada Records relançasse a trilha de O Predador, de Alan Silvestri, ela chegou a ser disputada por colecionadores e alcançou o preço de US$ 860 por estar fora de catálogo. Embora não participem de leilões pela internet, três colecionadores entrevistados pelo C2+Música (abaixo) contam como embarcaram nessa aventura de caçar raridades na arca perdida da discografia de cinema.