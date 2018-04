Trilha mascarada Não se pode dizer que a trilha sonora retro futurista do filme Tron é o novo disco do Daft Punk. A maioria das faixas é feita de climas bem-arranjados com camadas de sintetizadores analógicos apoiados por uma orquestra de câmara. Mas poucas destas composições curtíssimas (a maioria tem 3 minutos) se desdobra em algo mais específico. O fato de se tratar de uma trilha assinada por um fenômeno da música eletrônica confunde ainda mais: a esperança de ouvir o house contagiante dos franceses Guy-Manuel de Homem Cristo e Thomas Bangalter fez com que muitos mordessem as unhas em antecipação ao filme (atualmente em cartaz) este ano. Mas aqui, os impulsos dançantes são canalizados somente nas excelentes Derezzed e End Titles, meros aperitivos para quem esperava uma refeição.