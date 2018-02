Trilha de Jobim para filme americano será relançada O selo Varèse Sarabande anuncia para agosto o lançamento de um disco há décadas fora de catálogo, a trilha sonora que o compositor Antonio Carlos Jobim compôs para um filme americano, "The Adventurers" (Os Aventureiros), cujo tema "Children?s Game" foi depois transformado pelo maestro na popular canção "Chovendo na Roseira". O filme, de 1970, foi dirigido pelo inglês Lewis Gilbert (Alfie) e é baseado num popular romance de Harold Robbins. Duas outras faixas da trilha se tornaram populares com títulos trocados, entre elas "Olha Maria". A trilha foi regravada com a orquestra de Quincy Jones, tendo o lendário Ray Brown no contrabaixo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.