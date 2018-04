Tributo feminino a Roberto Carlos sai em CD duplo

O mesmo fez Fafá de Belém logo adiante, em sua impecável interpretação de "Desabafo". São dois dos melhores momentos do show, concentrados no primeiro CD, que ainda tem Alcione soltando o vozeirão em "Sua Estupidez" e Zizi Possi, certeira em "Proposta". Ivete Sangalo canta "Olha" e sua clone Claudia Leitte, "Falando Sério". Tem ainda Marília Pêra com "120... 150... 200 Km por Hora". O segundo CD reúne, entre outras, Fernanda Abreu ("Todos Estão Surdos"), Nana Caymmi ("Não Se Esqueça de Mim") e o próprio Roberto Carlos cantando seu tema-prefixo, "Emoções".

Quando a TV Globo exibiu a gravação do show deixou de fora várias delas, que só apareceram no final, no encontro com Roberto cantando "Como É Grande o Meu Amor por Você". Os CDs também não têm a íntegra do tributo feminino ao Rei, mas são mais equilibrados e todas estão presentes. Sangalo, que tinha duas músicas no roteiro, ficou só com uma. O dueto de Daniela Mercury e Wanderléa também foi limado. Cada uma aparece em números-solo, com vantagem para a musa da Jovem Guarda, segura de si em "Você Vai Ser o Meu Escândalo". Zizi é a única que aparece duas vezes, em solo e no dueto com a filha Luiza em "Canzone per Te". As informações são do Jornal da Tarde.

?Elas cantam Roberto?

Sony Music

R$ 49,90 (2 Cds)