Tributo do Iphan ao <b>Caderno 2</b> e <b>Rádio Eldorado</b> Nesta segunda-feira, a partir das 17 horas, no cine-teatro do Museu Nacional de Belas Artes (MNBA), no Rio, será realizada a cerimônia de encerramento do Ano Nacional dos Museus. Serão homenageadas 23 personalidades e instituições que se destacaram com ações e projetos no setor, durante 2006. Entre os nomes lembrados para receber o tributo do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) está o jornalista do Estado Jotabê Medeiros, repórter que cobre a área de política cultural para o Caderno 2. Também está no rol de homenagens a Rádio Eldorado, do Grupo Estado, que será representada pelo jornalista Leandro Andrade